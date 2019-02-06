Kral Kupası'ndaki El Clasico'da beraberlik
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'ndaki 'da beraberlik

Kral Kupası'ndaki El Clasico'da beraberlik

futbol yarı finalinin ilk maçında sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

Stadı'nda oynanan karşılaşmada , 6. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle 1-0 öne geçti. 'nın yoğun ataklarına karşılık veren Real Madrid, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya baskılı futbolunu devam ettirerek başlayan Katalan takımı, 58. dakikada Malcom'un golüyle beraberliği yakaladı. Sakatlığından dolayı 'da yedek kulübesinde başlayan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu ise 63. dakikada Philippe Coutinho'nun yerine oyuna girdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

Öte yandan Barcelona'nın, kulübün pazarlama stratejisi kapsamında Çin Yeni Yılı dolayısıyla futbolcuların El Clasico maçına Çince yazılı isimlerinde olduğu formalarla çıkma talebi Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından reddedildi.

Karşılaşmada ayrıca Nou Camp Stadı'nın tribünlerinde Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerini destekleyen pankartların açılması dikkati çekti.

Kupada yarı finalin rövanşı 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

  1. 7.2.2019 01:05
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