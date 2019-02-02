Okay Yokuşlu attı Celta Vigo kazandı

La Liga'nın 22. haftasında Celta Vigo, Estadio de Balaidos Stadı'nda konuk ettiği Sevilla'yı milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Okay, 86 dakikada sahada kaldı.



Bu galibiyetin ardından Celta Vigo, 24 puana yükseldi ve 14. sıraya yerleşti. İlk 4 yolunda derin bir yara alan Sevilla ise 36 puanda kaldı.