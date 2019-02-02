Okay Yokuşlu attı Celta Vigo kazandı
02 Şubat 2019, Cumartesi
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attı kazandı

Okay Yokuşlu attı Celta Vigo kazandı

La Liga'nın 22. haftasında , Sevilla'yı milli futbolcumuz 'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

La Liga'nın 22. haftasında , Estadio de Balaidos Stadı'nda konuk ettiği Sevilla'yı milli futbolcumuz 'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Okay, 86 dakikada sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Celta Vigo, 24 puana yükseldi ve 14. sıraya yerleşti. İlk 4 yolunda derin bir yara alan Sevilla ise 36 puanda kaldı.

  1. 3.2.2019 01:18
  2. Güncelleme: 3.2.2019 01:19
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