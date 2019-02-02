Okay Yokuşlu attı Celta Vigo kazandı
La Liga'nın 22. haftasında Celta Vigo, Sevilla'yı milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
La Liga'nın 22. haftasında Celta Vigo, Estadio de Balaidos Stadı'nda konuk ettiği Sevilla'yı milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Okay, 86 dakikada sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Celta Vigo, 24 puana yükseldi ve 14. sıraya yerleşti. İlk 4 yolunda derin bir yara alan Sevilla ise 36 puanda kaldı.
- 3.2.2019 01:18
- Güncelleme: 3.2.2019 01:19
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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