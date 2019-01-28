Futbolculara ödeme yapmayan kulübe 3 yıl ceza
İspanya'da ekonomik krizden dolayı futbolcularının alacaklarını ödemeyen 2. ligdeki Reus kulübüne, 3 yıl futboldan men ve 250 bin avro para cezası verildi.
İspanya 2. Futbol Ligi kulüplerinden Reus, futbolcularının alacaklarını ödememesi nedeniyle profesyonel müsabakalardan 3 yıl men edildi.
Ülkede 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu kurumun Sosyal Disiplin Hakimliği, ekonomik sorunlarından dolayı futbolcularının paralarını ödemeyen 2. ligdeki Reus kulübüne, 3 yıl futboldan men ve 250 bin avro para cezası verdi.
Sosyal Disiplin Hakimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Reus'un kuralları yerine getirmediği ve futbolcularının aylık maaşlarını ödemediği belirtildi.
Verilen bu kararla 2. ligdeki takım sayısı 22'den 21'e inerken, Reus'un kalan tüm maçlarında 1-0 yenik sayılacağı açıklandı.
Ayrıca, Reus takımında sözleşmeleri feshedilen futbolcuların serbest kaldıkları bildirildi.
1909 yılında kurulan Katalonya bölgesinin köklü kulüplerinden Reus, yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı bir hafta önce ABD'li bir yatırım grubu tarafından satın alınmıştı.
Reus'un, La Liga Sosyal Disiplin Hakimliğinin kararıyla ilgili Spor Tahkim Mahkemesine itiraz etmek için 15 gün süresi bulunuyor. İspanya futbolunda geçen yıllarda Elche, Murcia, Guadalajara kulüpleri hakkında da ekonomik sorunlardan dolayı benzer cezalar verilmiş ancak daha sonra bu kulüpler, itirazları kabul edilerek lige dönmüşlerdi.
İspanyol basınında yer alan yorumlarda, Reus kulübünün durumunun önceki vakalardan farklı olduğu ve verilen cezanın kalıcı olacağı savunuluyor.
Reus takımı, 2. ligde mevcut durumda 21 puanla 20. sırada yer alıyor.
- 28.1.2019 20:01
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Futbolculara ödeme yapmayan kulübe 3 yıl ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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