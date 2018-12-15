Real Madrid Rayo Vallecano'yu yendi
15 Aralık 2018, Cumartesi
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'yu yendi

Real Madrid Rayo Vallecano'yu yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 16. haftasında , konuk ettiği 'yu 1-0 yendi.

Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren maçta ev sahibi 'in golünü 13. dakikada Fransız futbolcu Karim Benzema attı. 'da düşme hattında bulunan 'nun beraberlik için gol arayışları sonucu değiştirmedi.

Real Madrid aldığı galibiyetle puanını 29'a çıkardı, Rayo Vallecano ise 10 puanda kaldı.

Bu arada, Real Madrid'in Hırvat futbolcusu , maç öncesinde Santiago Bernabeu Stadı'na "Altın Top" ödülü ile çıkarak taraftarlardan alkış aldı.

Öte yandan, La Liga'da milli futbolcu 'ın formasını giydiği Valladolid, sahasında 'e 3-2 yenildi. Karşılaşmada 2-0 geriden gelerek beraberliği yakalayan ev sahibi takım, 80. dakikada Antoine Griezmann'ın golüne engel olamayınca sahadan yenilgiyle ayrıldı. Valladolid'in 63. dakikada yakaladığı beraberliğin golü, Enes'in kullandığı kornerde topun defansta Atleticolu futbolcu Saul'a çarpıp ağlara girmesiyle oldu. İlk 11'de sahaya çıkan Enes, 90 dakika oynadı. Maç sonunda La Liga'da 2. sırada bulunan Atletico Madrid puanını 31'e yükseltirken Valladolid 20 puanda kaldı.

  1. 15.12.2018 23:11
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