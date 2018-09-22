Enes Ünal gol attı, Real Valladolid puanı aldı – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    gol attı, puanı aldı

    Enes Ünal gol attı, Real Valladolid puanı aldı

    1. Futbol Ligi () ekiplerinden , deplasmanda ile 3-3 berabere kaldı.

    Ligin 5. hafta mücadelesinde , Balaidos Stadı'nda 'i ağırladı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Celta Vigo, 5. dakikada Iago Aspas, 9. dakikada ise Maxi Gomez'in ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Real Valladolid, 39. dakikada Oscar Plano'nun golüyle ilk yarıyı 2-1 geride kapadı.

    İkinci yarıda 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aspas, Celta Vigo'yu 3-1 öne geçirdi. Real Valladolid'de oyuna 56. dakikada Borja Fernandez'in yerine dahil olan milli futbolcu , 65'inci dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-2'ye getirdi. Konuk ekip, 90+4'üncü dakikada Leonardo Suarez ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

    Real Valladolid'de Enes Ünal bu sezon ilk golünü atarken, Celta Vigo'da ise milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

    1. 22.9.2018 20:14
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