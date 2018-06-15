Griezmann Atletico Madrid'e sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Griezmann 'e sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

    Griezmann <a href="/index/atletico-madrid?id=e235308d-7c0e-40d2-a233-6bd06325b319" class="" rel="tag">Atletico Madrid</a>'e sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

    () ekiplerinden 'de forma giyen Fransız futbolcu , yuvada kaldığını açıkladı.

    Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Benim taraftarım, benim takımım, benim evim ' ifadelerini kullanarak, Wanda Metropolitano Stadı'nda gülerek yer aldığı ve "Antoine Grizmann'ın kararı" yazılı bir videoyu yayınladı.

    İspanyol basınında 'ya olacağı öne sürülen Griezmann'ın, aldığı bu kararla 'da kaldığı da kesinleşmiş oldu.

    'dan 2014 yılında 'e olan 27 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Griezmann ayrıca 2018 Dünya Kupası'nda Fransa 'nın en önemli gol ayağı olarak görülüyor.

    1. 14.6.2018 23:38
    2. Güncelleme: 15.6.2018 01:54
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