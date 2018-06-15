Griezmann Atletico Madrid'e sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, yuvada kaldığını açıkladı.
Antoine Griezmann Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Benim taraftarım, benim takımım, benim evim Atletico Madrid' ifadelerini kullanarak, Wanda Metropolitano Stadı'nda gülerek yer aldığı ve "Antoine Grizmann'ın kararı" yazılı bir videoyu yayınladı.
İspanyol basınında Barcelona'ya transfer olacağı öne sürülen Griezmann'ın, aldığı bu kararla Atletico Madrid'da kaldığı da kesinleşmiş oldu.
Real Sociedad'dan 2014 yılında Atletico Madrid'e transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Griezmann ayrıca 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın en önemli gol ayağı olarak görülüyor.
- 14.6.2018 23:38
- Güncelleme: 15.6.2018 01:54
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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