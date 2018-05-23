Deportivo'da Seedorf dönemi sona erdi
İspanya kulübü Deportivo La Coruna, Hollandalı teknik direktör Clarence Seedorf ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında göreve gelen 42 yaşındaki Seedorf'un gelecek sezon takımın başında olmayacağı bildirildi.
Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev aldı.
Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği Deportivo La Coruna, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 29 puanda kalarak küme düşmüştü.
- 23.5.2018 03:25
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
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Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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