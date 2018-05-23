Deportivo'da Seedorf dönemi sona erdi – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Deportivo'da dönemi sona erdi

    Deportivo'da <a href="/index/seedorf?id=0743ac8d-202a-4280-889b-096c5ed115be" class="" rel="tag">Seedorf</a> dönemi sona erdi

    kulübü , Hollandalı teknik direktör Clarence ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında göreve gelen 42 yaşındaki 'un gelecek sezon takımın başında olmayacağı bildirildi.

    Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, 'da , 'da Sampdoria, Inter, Milan ve 'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve ekibi Shenzhen'de görev aldı.

    Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği , İspanya Birinci Futbol Ligi'nde () 29 puanda kalarak küme düşmüştü.

    1. 23.5.2018 03:25
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