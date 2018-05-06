La Liga'da El Clasico Barcelona Real Madrid maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
La Liga'da El Clasico zamanı. Şampiyon Barcelona evinde Şampiyonlar Ligi finalisti Real Madrid'i ağırlıyor. Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Bilmeniz gereken her şey bu haberde.
La Liga'da Barcelona evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Dev maç 6 Mayıs Pazar akşamı saat 21.45'te oynanacak. El Clasico'yu Bein Sports yayınlayacak.
La Liga'da 35. hafta karşılaşmaları, dünya futbolunun bir numaralı derbisine sahne olacak; Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.
Geçen hafta Deportivo deplasmanında aldığı galibiyetle puanını 86'ya yükselterek şampiyonluğunu ilân eden Barcelona, başarısını Clasico zaferiyle taçlandırmak istiyor.
Bu sezon ligde hayâl kırıklığı yaşayan Real Madrid ise 71 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Real Madrid, ezeli rakibi karşısında alacağı galibiyetle hem Şampiyonlar Ligi finali öncesi moral depolamak, hem de ikincilik umutlarını sürdürmek istiyor.
Dev maç öncesi Barcelona'da Sergi Samper'in dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Hafif sakatlığını atlatan Andres Iniesta ise son antrenmanda takımda birlikte çalıştı. Yıldız futbolcu, Ernesto Valverde'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Real Madrid'de ise Daniel Carvajal'in sakatlığı devam ediyor. Hafif sakatlıkları bulunan Isco ile Raphael Varane'ın durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
BARCELONA: Ter Stegen, S.Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Coutinho, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez
REAL MADRID: Navas, Vazquez, Nacho, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema
- 6.5.2018 11:00
- Güncelleme: 6.5.2018 11:49
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 9
Yorum
yaya yaya cok kaliteli bir oyuncu kendi standardında cok az oyuncu mevcut gelirse yaşına ragmen faydalı olur yaya 40 a kadar aktif oynar
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Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!
Toplam 2
Yorum
cehennem donsada Aykut hoca adaletsiz yada egolu degildir gerçekçi ve istatistikçi moderndir elindeki her oyuncudan üst düzey verim almistir gerisi hikaye
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Fenerbahçe Doğuş 83-60 Beşiktaş Sombo Japan
Toplam 5
Yorum
23 sayi yuhhhh bjk 23 sayi fark yiyorsa ben büyük kulübümüzün demeye hakki yoktur oturun oturduğunuz yerde haddinizi bilin.
La Liga'da El Clasico Barcelona Real Madrid maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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