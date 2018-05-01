Küme düştüler – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Küme düştüler

    Küme düştüler
    'yu 4-2 yenen şampiyonluğunu ilan ederken Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo küme düştü. Barcelona'ya şık bir gol atan Emre buna karşılık maç sonrası küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Çolak, Malaga'da oynayan eski takım arkadaşı gibi ikinci ligde mücadele verecek.
    1. 1.5.2018
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