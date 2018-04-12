La Liga'dan Nihat Kahveci paylaşımı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'dan paylaşımı

    La Liga'dan Nihat Kahveci paylaşımı

    'nın resmi Twitter hesabı, ve A 'ın eski yıldızı 'yle ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

    Nihat'ın 'da forma giydiği dönemden attığı bir golü takipçileriyle paylaşan 'nın milli futbolcuyla ilgili yazdığı mesaj büyük beğeni topladı.

    Real Sociedad'ın gol öncesi yaptığı paslaşmalara dikkat çeken hesap, "Nihat'ın San Sebastian'da heykeli dikilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

    Bu paylaşım, özellikle Türk kullanıcılar tarafından yüzlerce yorum ve beğeni aldı.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:15
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