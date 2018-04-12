La Liga'dan Nihat Kahveci paylaşımı

Nihat'ın Real Sociedad'da forma giydiği dönemden attığı bir golü takipçileriyle paylaşan La Liga'nın milli futbolcuyla ilgili yazdığı mesaj büyük beğeni topladı.

Real Sociedad'ın gol öncesi yaptığı paslaşmalara dikkat çeken hesap, "Nihat'ın San Sebastian'da heykeli dikilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, özellikle Türk kullanıcılar tarafından yüzlerce yorum ve beğeni aldı.