Griezmann savaşı! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Griezmann savaşı!

    Griezmann savaşı!

    Barça’nın Fransız oyuncu için 100 milyon euro’yu gözden çıkarmasının ardından da bu transferde devreye girdi

    Uzun süredir 'nın gündeminde olan ve transferi bittiği konuşulan Antonio Griezmann için flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde Barça'nın Fransız yıldızla anlaştığını ileri süren İspanyol basınında dün çarpıcı gelişmeler vardı. Bu sezon 'de hedeflerinin uzağında kalan 'ın da 26 yaşındaki oyuncuyu istediği belirtildi. Barça'nın Griezmann'ın serbest kalma bedeli olan 100 milyon euro'yu gözden çıkarmasının ardından ManU'nun da bu parayı ödemeye hazır olduğu kaydedildi. İngiliz ekibinin hocası Mourinho'nın Griezzman'da ısrarcı olduğu ve yıldız futbolcuyla yüksek bir ödeme yapılmasını istediği ifade edildi. Bu sezon forması ile 38 resmi maça çıkan Fransız forvet, 23 gol atarken, 11 de asist yaptı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:35
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