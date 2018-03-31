Real Madrid transferine Heynckes'den izin çıkmadı! – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    transferine Heynckes'den izin çıkmadı!

    Real Madrid transferine Heynckes'den izin çıkmadı!

    teknik Direktörü , Lewandowski ile açıklamalarda bulundu.

    Bundesliga'da 174 golü bulunan Lewandowski'nin kendi kırdığı 220 gollük Bundesliga'nın en fala gol atan oyuncusu olma rekorunu kırabileceğini söyleyen Alman teknik adam, Lewandowski %100 ihtimalle, Almanya'da kalacak. İspanya'da dedikodular çıkıyor biliyorum. Ancak Bayern Münih takımı istediği oyuncuyu elinde tutabilecek güce sahiptir dedi.

    Örnek olarak geçmişten bir olay da aktaran Heynckes, Franck Ribery'nin Chelsea tarafından istendiği hatta astronomik fiyat önerdiği o dönemi hatırlarsınız. Biz Ribery'den memnunduk. Ne teklif gelirse gelsin satmak istemedik. O da bizle kaldı ve bu kulübe bir sürü hizmette bulundu açıklamalarını yaptı.

    Fotomac.com.tr / dış haberler / özel

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:16
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