Real Madrid transferine Heynckes'den izin çıkmadı!
Bayern Münih teknik Direktörü Jupp Heynckes, Lewandowski ile açıklamalarda bulundu.
Bundesliga'da 174 golü bulunan Lewandowski'nin kendi kırdığı 220 gollük Bundesliga'nın en fala gol atan oyuncusu olma rekorunu kırabileceğini söyleyen Alman teknik adam, Lewandowski %100 ihtimalle, Almanya'da kalacak. İspanya'da dedikodular çıkıyor biliyorum. Ancak Bayern Münih takımı istediği oyuncuyu elinde tutabilecek güce sahiptir dedi.
Örnek olarak geçmişten bir olay da aktaran Heynckes, Franck Ribery'nin Chelsea tarafından istendiği hatta astronomik fiyat önerdiği o dönemi hatırlarsınız. Biz Ribery'den memnunduk. Ne teklif gelirse gelsin satmak istemedik. O da bizle kaldı ve bu kulübe bir sürü hizmette bulundu açıklamalarını yaptı.
Fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:16
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F.Bahçe Başkanı Yıldırım'dan tarihi açıklama: Onurla ve gururla adayım
Toplam 7
Yorum
Recep Duymaç Sn.Aziz Başkan aday olabilirsiniz ama Sn.Ali Koç Başkan adayı diye kulüp bölünmüyor inşallahda kazanır FBmizin gençlere ihtiyacıvarunutmayın
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Menajerlere servet ödedi
Toplam 2
Yorum
celal malıye malı suclar savcılık goreve sadece pepe nın menajerıne 1 mılyon eur odeyen bunuda dıle getıren bjk nasıl 75000 eur oder goste
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Varsa yoksa Avrupa
Toplam 1
Yorum
minto türkiye liginde ne yaptınız da avrupada napacaksınız
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