Filipe Luis'ten Atletico Madrid'e kötü haber – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    'ten 'e kötü haber

    Filipe Luis'ten Atletico Madrid'e kötü haber

    (La Liga) takımlarından 'de forma giyen 'in sol ayak fibula kemiği kırıldı.

    Madrid temsilcisinin internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla yapılan maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcunun, sol ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.

    İspanyol basını, 32 yaşındaki Brezilyalı sol bekin sezonun geri kalan bölümünde ve Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyebileceğini yazdı.

    'in deplasmanda 5-1 kazandığı maçın ikinci yarısında sakatlanan ve sedyeyle sahadan ayrılan Luis, yerini Lucas Hernandez'e bırakmıştı.

    Lig ve Avrupa kulvarında bu sezon 25 maçta forma giyen Luis, bir de gol attı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:58
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