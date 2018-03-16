Filipe Luis'ten Atletico Madrid'e kötü haber
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Filipe Luis'in sol ayak fibula kemiği kırıldı.
Madrid temsilcisinin internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla yapılan maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcunun, sol ayak fibula kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.
İspanyol basını, 32 yaşındaki Brezilyalı sol bekin sezonun geri kalan bölümünde ve Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyebileceğini yazdı.
Atletico Madrid'in deplasmanda 5-1 kazandığı maçın ikinci yarısında sakatlanan ve sedyeyle sahadan ayrılan Luis, yerini Lucas Hernandez'e bırakmıştı.
Lig ve Avrupa kulvarında bu sezon 25 maçta forma giyen Luis, bir de gol attı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:58
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Beşiktaş galibiyet serisi peşinde
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BEŞİKTAŞ YENİLMEZ ZATEN DE AMA BERABERLİKTE İŞİNİ GÖRMEZ.! İYİ BİR SONUÇ OLMAZ.! İNŞALLAH YENER FENERDEN GS DE BERABERE BİTERSE SÜPER OLUR.
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Beraberliği düşünmüyor
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Oyunu her an degiştirecek kapasitede oyuncuların rakibindeki sayıdan cok daha fazla oldugunu bilen bir TD, Fb'yi sahasında yenmege oynar !
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 22
Yorum
Giu20 Ronaldo Türkiyede sadece Göztepede oynarım dedi, başkan unut sen onu ...
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