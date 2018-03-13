Madrid her yolu deniyor! – Fotomaç – 13 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Madrid her yolu deniyor!

    Madrid her yolu deniyor!

    'da umduğunu bulamayan 'ı kadrosuna katma hazırlığı yapan , bu transferin gerçekleştirilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Saint Germain patronu kendinden emin bir şekilde %2000 ihtimalle 'te kalacak açıklaması yapmıştı. Ancak 'nin Madrid'e her iki maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra Paris'te sular durulmuyor.

    Sakatlığının ardından kulüp doktorlarını dinlemeyip Brezilya'ya tedavi görmeye giden 'ın, Ligue 1'in kalitesini beğenmediği ve 'da mutsuz olduğu bilinen bir gerçek. Bale transferinden beri yüklü bir bedelle transfer yapmayan başkanı 'in ise bu transfer için 400 milyon euroyu hazırladığı söyleniyor.

    Transfer için yoğun çaba gösteren ve takımdaki Marcelo gibi Brezilyalı oyuncularla Neymar'ın aklını çelmeye çalışan Madrid ekibinin son hamlesi ise Neymar'ın menajerliğini de yapan babası oldu. Paris'te Neymar'ın babasıyla biraraya gelen Madrid yöneticileri transferi bu yaz bitirmek istiyor.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Madrid her yolu deniyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN