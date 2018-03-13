Madrid her yolu deniyor!
Fransa'da umduğunu bulamayan Neymar'ı kadrosuna katma hazırlığı yapan Real Madrid, bu transferin gerçekleştirilmesi için yoğun çaba gösteriyor.
Geçtiğimiz haftalarda Paris Saint Germain patronu kendinden emin bir şekilde Neymar %2000 ihtimalle Paris'te kalacak açıklaması yapmıştı. Ancak Psg'nin Madrid'e her iki maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra Paris'te sular durulmuyor.
Sakatlığının ardından kulüp doktorlarını dinlemeyip Brezilya'ya tedavi görmeye giden Neymar'ın, Ligue 1'in kalitesini beğenmediği ve Fransa'da mutsuz olduğu bilinen bir gerçek. Bale transferinden beri yüklü bir bedelle transfer yapmayan Real Madrid başkanı Florentino Perez'in ise bu transfer için 400 milyon euroyu hazırladığı söyleniyor.
Transfer için yoğun çaba gösteren ve takımdaki Marcelo gibi Brezilyalı oyuncularla Neymar'ın aklını çelmeye çalışan Madrid ekibinin son hamlesi ise Neymar'ın menajerliğini de yapan babası oldu. Paris'te Neymar'ın babasıyla biraraya gelen Madrid yöneticileri transferi bu yaz bitirmek istiyor.
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:42
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 3
Yorum
Devlet Sırrı Cezalıydı
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Uslu'dan derbi yorumu
Toplam 9
Yorum
UZMAN ANALİST ADAM MİLLETİ KIŞKIRTACAK BİŞİDEMEMİŞ Kİ HERZAMANKİ GİBİ ÇIKIP YENECEZ DEMİŞ NE VAR BUNDA HERKES YENMEK İÇİN ÇIKAR. YENİLCEZ DİYEMİ ÇIKAR
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Volkan'ın yerine Harun! İşte transfer gerçekleri...
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST AYKUT,YÖNETİM LÜTFEN KAPTANLIĞI VOLKANDAN ALIN ÇÜNKÜ HAKEMLE DİYOLOĞ KURACAK KİŞİ KAPTANDIR VOLKAN OLUNCA OLMUYOR. ADAM NEFES ALSA SUÇ
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