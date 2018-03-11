İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona ile Brezilya temsilcisi Gremio, Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo'nun (Arthur) transferi için satın alma opsiyonunda anlaştı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu için Gremio ile satın alma opsiyonunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Barcelona'nın bu hakkı, 2018 yılının temmuz ayı içerisinde 30 milyon avro bonservis ile 9 milyon avro bonus bedeliyle kullanabileceği bildirildi.

Profesyonel futbol kariyerine Gremio'da başlayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla 40 maça çıkıp 1 gole imza attı.