Barcelona'ya Gremio'dan takviye – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    'ya Gremio'dan takviye

    <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>'ya Gremio'dan takviye

    İspanyol kulübü, Brezilyalı futbolcu Arthur'un transferi için ekibi Gremio ile satın alma opsiyonunda anlaşmaya vardı

    () ekiplerinden ile temsilcisi Gremio, Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo'nun (Arthur) transferi için satın alma opsiyonunda anlaştı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu için Gremio ile satın alma opsiyonunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. 'nın bu hakkı, 2018 yılının temmuz ayı içerisinde 30 milyon bonservis ile 9 milyon bonus bedeliyle kullanabileceği bildirildi.

    Profesyonel futbol kariyerine Gremio'da başlayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla 40 maça çıkıp 1 gole imza attı.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:33
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