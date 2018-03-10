Ronaldo varsa sorun yok
Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun golleriyle Eibar'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Real Madrid, Ipurua Stadı'nda Eibar ile karşılaştı. Eflatun-beyazlı ekip mücadelenin 34. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya tempolu başlayan Eibar, karşılaşmanın 50. dakikasında Ivan Ramis'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı.
84. dakikada bir kez daha topu ağlara gönderen Ronaldo, skoru 2-1 yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi.
Real Madrid, bu skorla puanını 57 çıkarırken, Eibar 39'da kaldı. Real Madrid'in maç fazlasına rağmen lider Barcelona ile arasında 12 puan fark bulunuyor.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:24
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Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
Yorum
Atillas-BJK Hüsnü haklı,140 karakterle ifade edilemediği noktada küfürler devreye giriyor, kısaca derdini anlatmış oluyor.
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Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
Yorum
Atillas-BJK karşıda Bayern olunca o skorla rövanşta turu geçmek % 0,01 . ilk yarı şansla 3-0 öne geçsek umutlansak bile 1 golü yeriz..yenmek başarı olur
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Yasin’den zam tepkisi
Toplam 7
Yorum
kerim 5 bin TL fazla olur onun için beğenmedim ... :)
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