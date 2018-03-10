Ronaldo varsa sorun yok – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Ronaldo varsa sorun yok

    Ronaldo varsa sorun yok

    , 'nun golleriyle Eibar'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 28. haftasında , deplasmanda Eibar'ı 2-1 yendi.

    , Ipurua Stadı'nda Eibar ile karşılaştı. Eflatun-beyazlı ekip mücadelenin 34. dakikasında 'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    İkinci yarıya tempolu başlayan Eibar, karşılaşmanın 50. dakikasında Ivan Ramis'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

    84. dakikada bir kez daha topu ağlara gönderen Ronaldo, skoru 2-1 yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi.

    Real Madrid, bu skorla puanını 57 çıkarırken, Eibar 39'da kaldı. Real Madrid'in maç fazlasına rağmen lider Barcelona ile arasında 12 puan fark bulunuyor.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:24
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