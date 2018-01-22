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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    zirvede rahat

    <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a> zirvede rahat

    'nin () 20. haftasında , deplasmanda 'i 5-0 yendi.

    , Benito Villamarin Stadı'nda lider 'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

    Mücadelenin 59. dakikasında 'in pasında topla buluşan Ivan Rakitic, 'yı 1-0 öne geçiren golü attı. 64'üncü dakikada , 69. dakikada ise , buldukları gollerle skoru 3-0 yaptı.

    Maçın 80. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Messi, takımının dördüncü golünü attı. 90'ıncı dakikada ise Messi'nin pasını değerlendiren Suarez, skoru 5-0 yaparken, karşılaşmanın sonucunu da belirledi.

    Barcelona, bu sonuçla puanını 54'e yükseltirken, konuk ettiği Girona'yla 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki 'le puan farkını 11'e çıkardı.

    Katalan ekibi, ligin 20. haftasını üçüncü sıradaki 'nın 14, dördüncü basamaktaki 'in de 19 puan önünde tamamladı.

    Luis Suarez, karşısında attığı iki golle 'da oynadığı 114 maçta toplam 100 gole ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:24
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