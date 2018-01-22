Barcelona zirvede rahat
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 5-0 yendi.
Real Betis, Benito Villamarin Stadı'nda lider Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
Mücadelenin 59. dakikasında Luis Suarez'in pasında topla buluşan Ivan Rakitic, Barcelona'yı 1-0 öne geçiren golü attı. 64'üncü dakikada Lionel Messi, 69. dakikada ise Luis Suarez, buldukları gollerle skoru 3-0 yaptı.
Maçın 80. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Messi, takımının dördüncü golünü attı. 90'ıncı dakikada ise Messi'nin pasını değerlendiren Suarez, skoru 5-0 yaparken, karşılaşmanın sonucunu da belirledi.
Barcelona, bu sonuçla puanını 54'e yükseltirken, konuk ettiği Girona'yla 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Atletico Madrid'le puan farkını 11'e çıkardı.
Katalan ekibi, ligin 20. haftasını üçüncü sıradaki Valencia'nın 14, dördüncü basamaktaki Real Madrid'in de 19 puan önünde tamamladı.
Luis Suarez, Real Betis karşısında attığı iki golle La Liga'da oynadığı 114 maçta toplam 100 gole ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:24
-
'Sihirbaz' Haldun Üstünel dönüyor!
Toplam 2
Yorum
UaTX Helal olsun camiaya emegi gecen herkezi topluyor, tesekkurler baskanim
-
Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
-
''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
Barcelona zirvede rahat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.