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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Costa'nın golü Madrid'e yetmedi

    Costa'nın golü Madrid'e yetmedi

    Sevilla, 'i, Valencia da Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup etti

    çeyrek final ilk maçlarında Sevilla deplasmanda 'i, Valencia da sahasında Deportivo Alaves'i 2-1 yendi.

    Madrid kentindeki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan kupanın çeyrek final ilk ayağında Atletico Madrid ile Sevilla karşılaştı.

    Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

    İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Atletico Madrid, 73. dakikada 'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 80. dakikada Jesus Navas ve 88. dakikada Joaquin Correa'nın golleriyle cevap veren Sevilla, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    - Valencia evinde kazandı

    Çeyrek final ilk ayağının diğer mücadelesinde ise Valencia, konuk ettiği Deportivo Alaves'i Gonçalo Guedes ve Rodrigo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

    Deportivo Alaves'in tek golünü Ruben Sobrino kaydederken, Adrian Dieguez 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:11
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