Costa'nın golü Madrid'e yetmedi
Sevilla, Atletico Madrid'i, Valencia da Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup etti
İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçlarında Sevilla deplasmanda Atletico Madrid'i, Valencia da sahasında Deportivo Alaves'i 2-1 yendi.
Madrid kentindeki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan kupanın çeyrek final ilk ayağında Atletico Madrid ile Sevilla karşılaştı.
Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Atletico Madrid, 73. dakikada Diego Costa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 80. dakikada Jesus Navas ve 88. dakikada Joaquin Correa'nın golleriyle cevap veren Sevilla, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
- Valencia evinde kazandı
Çeyrek final ilk ayağının diğer mücadelesinde ise Valencia, konuk ettiği Deportivo Alaves'i Gonçalo Guedes ve Rodrigo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
Deportivo Alaves'in tek golünü Ruben Sobrino kaydederken, Adrian Dieguez 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:11
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Tekmelikteki F.Bahçe arması olay oldu!
Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 7
Yorum
Q 7 PERŞEMBENIN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ KARABÜK MAÇI SINYALI VERMIŞTI TEDBIR ALINMADI.BARI LIGE IYI BAŞLAYALM. VOLKANI TAKIMA ALIN SATMAYIN
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