Costa'nın golü Madrid'e yetmedi

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçlarında Sevilla deplasmanda Atletico Madrid'i, Valencia da sahasında Deportivo Alaves'i 2-1 yendi.

Madrid kentindeki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan kupanın çeyrek final ilk ayağında Atletico Madrid ile Sevilla karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Atletico Madrid, 73. dakikada Diego Costa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 80. dakikada Jesus Navas ve 88. dakikada Joaquin Correa'nın golleriyle cevap veren Sevilla, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

- Valencia evinde kazandı

Çeyrek final ilk ayağının diğer mücadelesinde ise Valencia, konuk ettiği Deportivo Alaves'i Gonçalo Guedes ve Rodrigo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Deportivo Alaves'in tek golünü Ruben Sobrino kaydederken, Adrian Dieguez 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.