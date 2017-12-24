Kral Barcelona

Dünyaderbisinde gülenoldu... Ezeli rakibi karşısında deplasmanda kontratak taktiğiyle oynayan Katalan ekibi istediğini aldı. Barcelona'yı zafere taşıyan goller 54'te, 64'te penaltıdan Lionelve 90+3'te'den geldi. Real Madrid'de Dani63. dakikada gole giden topu elle engellediği için kırmızı kart gördü. Taraftarı önünde hüsrana uğrayan Real Madrid'de Benzema'nın ilk yarıda bir kafa şutu direkten döndü. Bir kafa golü ofsayta takılanda beklentilerin altında bir futbol sergiledi.galibiyet ve 3 beraberliğe ulaşan Barcelona, 45 puanla liderliğini sürdürdü. 3. yenilgisini alan bir maçı eksik, 31 puanda kaldı ve rakibinin 14 puan gerisine düştü.Penaltıdan ağları sarsan Messi, El Clasico'da 25. golünü atarken, 2017'de 50 gole ulaştı. Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Benzema kenara alınırken, ıslıklandı.