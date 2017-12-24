 Kral Barcelona – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Kral Barcelona

    Kral Barcelona

    El Clasico’da Lionel Messi ve arkadaşları, Real Madrid’i kendi evi Santiago Bernabeu’da 3-0’la dağıtıp, ezeli rakibiyle puan farkını 14’e yükseltti

    Dünya derbisinde gülen Barcelona oldu... Ezeli rakibi karşısında deplasmanda kontratak taktiğiyle oynayan Katalan ekibi istediğini aldı. Barcelona'yı zafere taşıyan goller 54'te Luis Suarez, 64'te penaltıdan Lionel Messi ve 90+3'te Aleix Vidal'den geldi. Real Madrid'de Dani Carvajal 63. dakikada gole giden topu elle engellediği için kırmızı kart gördü. Taraftarı önünde hüsrana uğrayan Real Madrid'de Benzema'nın ilk yarıda bir kafa şutu direkten döndü. Bir kafa golü ofsayta takılan Ronaldo da beklentilerin altında bir futbol sergiledi.

    17'DE 14 YAPTI
    14 galibiyet ve 3 beraberliğe ulaşan Barcelona, 45 puanla liderliğini sürdürdü. 3. yenilgisini alan bir maçı eksik Real Madrid, 31 puanda kaldı ve rakibinin 14 puan gerisine düştü.

    MESSİ'DEN 50'NCİ GOL
    Penaltıdan ağları sarsan Messi, El Clasico'da 25. golünü atarken, 2017'de 50 gole ulaştı. Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Benzema kenara alınırken, ıslıklandı.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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