Kral Barcelona
El Clasico’da Lionel Messi ve arkadaşları, Real Madrid’i kendi evi Santiago Bernabeu’da 3-0’la dağıtıp, ezeli rakibiyle puan farkını 14’e yükseltti
17'DE 14 YAPTI
14 galibiyet ve 3 beraberliğe ulaşan Barcelona, 45 puanla liderliğini sürdürdü. 3. yenilgisini alan bir maçı eksik Real Madrid, 31 puanda kaldı ve rakibinin 14 puan gerisine düştü.
MESSİ'DEN 50'NCİ GOL
Penaltıdan ağları sarsan Messi, El Clasico'da 25. golünü atarken, 2017'de 50 gole ulaştı. Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Benzema kenara alınırken, ıslıklandı.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:59
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
Toplam 1
Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
Kral Barcelona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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