 Barça’nın intikamı! – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Barça’nın intikamı!

    Barça’nın intikamı!
    SEZON başında 222 milyon euro bedelle Neymar'ı PSG'ye kaptıran Barcelona atağa geçti. Katalan ekibi, Fransız ekibiyle sözleşme yenilemeyen 2000 doğumlu yıldızı Yacine Adli'yi yalnızca 300 bin euro yetiştirme bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:38
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