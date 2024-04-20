Aston Villa - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa sahasında Bournemouth'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Aston Villa - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VİLLA - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Bournemouthmaçı 21 Nisan Pazar günü saat 17.00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.