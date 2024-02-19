Machester City - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Machester City - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Machester City ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Machester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Machester City - Brentford maçı 19 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.