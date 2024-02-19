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Machester City - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Machester City ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Machester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 11:00
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Machester City - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Machester City - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Machester City ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Machester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Machester City - Brentford maçı 19 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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