Nottingham Forest - Newscastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Newscastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Newscastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Newscastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTİNGHAM FOREST - NEWSCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Newscastle United maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.