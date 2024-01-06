Manchester City - Huddersfield maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Huddersfield maçını takip etmek için tıklayın

İngiltere'de FA Cup heyecanı yaşanıyor. 3. tur maçında Manchester City ile Huddersfield kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Manchester City - Huddersfield maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - HUDDERSFIELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Huddersfield maçı 7 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.Mücadele Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.