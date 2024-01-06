Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City - Huddersfield maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Huddersfield maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere FA Cup'ta heyecan sürüyor. Üçüncü tur maçında Manchester City sahasında Huddersfield'ı konuk edecek. Zorlu maçın yayın bilgileri sıkça aratılıyor. Peki, Manchester City - Huddersfield maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 15:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City - Huddersfield maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Huddersfield maçını takip etmek için tıklayın

İngiltere'de FA Cup heyecanı yaşanıyor. 3. tur maçında Manchester City ile Huddersfield kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Manchester City - Huddersfield maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - HUDDERSFIELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Huddersfield maçı 7 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.Mücadele Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom yeni golcüsünü buldu! Süper Lig'in yıldızını alıyor...
MHP lideri Devlet Bahçeli hazmedemeyenlere duyurdu: Hazımsızlık Kelime-i Tevhid'deyse tarafımızı ilan ediyorum! La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah
Flaş Boey kararı! Okan Buruk...
Transferde flaş gelişme! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Salah'tan Gazze'ye büyük destek!
Milner Premier Lig rekorlarını egale etti!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için... F.Bahçe'nin hesapları bozuldu! Martial için... 14:41
Ankaragücü - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu Ankaragücü - Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu 14:18
Flaş Boey kararı! Okan Buruk... Flaş Boey kararı! Okan Buruk... 14:10
Manchester City - Huddersfield maçı ne zaman? Manchester City - Huddersfield maçı ne zaman? 13:50
Olympiakos - AEK maçı ne zaman? Olympiakos - AEK maçı ne zaman? 13:44
Panathinaikos - Panetolikos maçı hangi kanalda? Panathinaikos - Panetolikos maçı hangi kanalda? 13:40
Daha Eski
Arandina - Real Madrid maçı CANLI izle! Arandina - Real Madrid maçı CANLI izle! 13:27
Transferde flaş gelişme! G.Saray... Transferde flaş gelişme! G.Saray... 13:11
Roma - Atalanta maçı ne zaman? Roma - Atalanta maçı ne zaman? 13:06
Salernitana - Juventus maçı ne zaman? Salernitana - Juventus maçı ne zaman? 13:04
Udinese - Lazio maçı ne zaman? Udinese - Lazio maçı ne zaman? 13:00
Torino - Napoli maçı ne zaman? Torino - Napoli maçı ne zaman? 12:57