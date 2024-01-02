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West Ham United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 10:02
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West Ham United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Brightonmaçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Brighton maçı 2 Ocak Salı günü saat 22:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

WEST HAM UNITED - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

West Ham United: Alphonse Areola, Vladimir Coufal, Nayef Aguerd, Konstantinos Mavropanos, Emerson, Edson Álvarez, Jamie Ward-Prowse, Mohammed Kudus, Tomáš Souček, Saïd Benrahma, Jarrod Bowen.

Brighton: Jason Steele, Jack Hinshelwood, Jan Paul van Hecke, Igor, Pervis Estupiñán, Billy Gilmour, Carlos Baleba, João Pedro, Pascal Groß, Facundo Buonanotte, Evan Ferguson.

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