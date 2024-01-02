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Mohamed Salah Premier Lig'de 150. golüne ulaştı

Son dakika spor haberleri... Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında evinde ağırladığı Newcastle United'ı 4-2 mağlup etti. Liverpool'un Mısırlı yıldızı mücadelede 2 gol atarak Premier Lig'deki 150. golünü attı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 09:22
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Mohamed Salah Premier Lig'de 150. golüne ulaştı

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Mohamed Salah mücadeleye attığı 2 gol ve kaçırdığı penaltıyla damga vurdu.

22. dakikada Newcastle kalecisi Dubravka'yı geçemeyen Salah 49. dakikada ağları havalandırarak Premier Lig'deki 150. golüne imza attı. Salah attığı bu golle Liverpool formasıyla 150 gol barajını geçen ilk oyuncu oldu. 86. dakikada bir kez daha penaltıyı kullanmak için topun başına geçen yıldız futbolcu kendisinin ikinci golünü de atarak mücadelenin skorunu tayin etti.

Premier Lig tarihinde bir takımın formasıyla 150 gole ulaşan Mısırlı yıldız Thierry Henry, Wayne Rooney, Sergio Agüero, Harry Kane'in ardından bunu başaran 5. isim oldu.

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