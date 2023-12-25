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Futbolda 2023'e Manchester City damgası!

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Manchester City İngiltere Premier Lig, Federasyon Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'nın ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazanarak 2023 yılına damga vurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 11:44
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Futbolda 2023'e Manchester City damgası!

İngiltere temsilcisi Manchester City, kazandığı kupalarla futbolda 2023 yılına damgasını vuran takım oldu. 2022-23 sezonunda İngiltere Premier Lig ve Federasyon Kupası'nın (FA Cup) ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Manchester ekibi, sezonu "üçleme" ile tamamladı.

Yeni sezonda da hız kesmeyen Pep Guardiola yönetimindeki ekip, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürerek futbol tarihine geçti.

2023 senesini 5 kupayla kapatan Manchester City, bir takvim yılında 5 kupa kazanan ilk İngiliz takımı olurken, Avrupa'da ise bu tarihi başarıya imza atan 6. takım olmayı başardı.

PREMIER LİG'DE ÜST ÜSTE 3. ZAFER

Gösterdiği üstün performansla her kulvarda fark yaratan Manchester City, yılın ilk kupasına çekişmeli bir zirve yarışının yaşandığı Premier Lig'de ulaştı. Şampiyonluk yolundaki rakibi Arsenal'ın puan kaybetmesiyle bitime bir hafta 20 Mayıs'ta zaferini ilan eden Manchester ekibi, son 6 sezondaki 5. şampiyonluğuna ulaştı.

1936-37, 1967-68, 2011-12, 2013-14, 2017-18, 2018-19, 2020-21 ve 2021-22'nin ardından 2022-23 sezonunu da zirvede bitiren Manchester City, şampiyonluk sayısını 9'a yükseltti. Pep Guardiola'nın öğrencileri, Huddersfield Town, Arsenal, Liverpool ve Manchester United'ın ardından ligde üst üste 3. kez kupa kaldıran 5. takım oldu.

İNGİLTERE FEDERASYON KUPASI'NI MANCHESTER UNITED'A KAPTIRMADI

Premier Lig şampiyonluğunun kutlamaları devam ederken Manchester City, yılın ikinci zaferini İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yaşadı.

Manchester derbisine sahne olan 3 Haziran'daki final maçında Manchester United'ı İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Manchester City, kupaya uzandı.

İngiltere Federasyon Kupası'nı müzesine 7. kez götüren Manchester ekibi, koleksiyonunun en değerli parçasını kazanmak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi finalini beklemeye başladı.

YILLARDIR BEKLENEN "EN BÜYÜK KUPA" 2023'TE GELDİ

İngiltere'de geçmiş yıllarda hem ligde hem kupalarda kazandığı şampiyonluklara rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara ulaşamayan Manchester City, bu şanssızlığını 2023 yılında kırdı.

Devler Ligi'nde daha önce 2020-21 sezonundaki finalde Chelsea'ye karşı kaybeden Guardiola'nın öğrencileri, geçen sezon ise namağlup şekilde mutlu sona ulaşmasını bildi.

Borussia Dortmund, Sevilla ve Kopenhag'ın yer aldığı G Grubu'nda lider çıkan Manchester ekibi, son 16 turunda Leipzig, çeyrek finalde Bayern Münih, yarı finalde ise Real Madrid'i saf dışı bıraktı.

İstanbul'da 10 Haziran'da oynanan final maçında Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı ve müzesindeki eksik parçayı tamamladı.

24 YIL SONRA AYNI BAŞARI

Aynı sezonda Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak "üçleme" yapan Manchester City, bunu başaran ikinci İngiliz kulübü olarak futbol tarihine geçti.

İngiltere'de son olarak Manchester United, 1998-99 sezonunda "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un çalıştırdığı dönemde aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Manchester City ayrıca Celtic, Ajax, PSV Eindhoven, Manchester United, Barcelona, Inter ve Bayern Münih'in ardından Avrupa'da bir sezonda ulusal lig, ulusal kupa ve uluslararası kupa kazanarak "üçleme" yapan 8. kulüp oldu.

PASTANIN ÇİLEKLERİ SÜPER KUPA VE KULÜPLER DÜNYA KUPASI

2022-23 sezonunu 3 kupayla kapatan Pep Guardiola'nın öğrencileri, sene bitmeden 2 kupayı daha müzesine götürmeyi başardı. Manchester ekibi, 16 Ağustos'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçında Sevilla'yı penaltılarla 5-4 yenerek ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

Son olarak 22 Aralık'taki FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Fluminense'yi 4-0 mağlup eden ve ilk kez katıldığı organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Manchester City, 2023 yılındaki 5. kupasını kaldırdı. İngiltere'de bu başarıyı elde eden ilk takım olan Manchester City, Avrupa'da ise bu istatistiği yakalayan 6. kulüp olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da daha önce Ajax (1995), Inter (2010), Barcelona (2011, 2015), Bayern Münih (2013) ve Real Madrid (2017), bir seneyi 5 kupayla kapatmıştı. Bu rekorlara ek olarak Barcelona 2009, Bayern Münih ise 2020 senesinde ülkelerinde oynanan süper kupaları kazanarak 6 kupa birden kazanma başarısını göstermişti.

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