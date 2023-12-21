Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth-Luton Town maçı yeniden oynanacak

Bournemouth-Luton Town maçı yeniden oynanacak

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig'de Bournemouth ile Luton Town arasında yarıda kalan karşılaşmanın yeniden oynanması kesinleşti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bournemouth-Luton Town maçı yeniden oynanacak

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth ile Luton Town arasında yarıda kalan karşılaşma, yeniden oynanacak.

Premier Lig yönetiminin yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu oynanan ve 1-1 devam eden maçta 59. dakikada Luton Town kaptanı Tom Lockyer'ın fenalaşarak yere yığılması nedeniyle tatil edilen karşılaşmanın, daha ileride belirlenecek bir tarihte en baştan oynanacağı belirtildi.

Maç sırasında kalbi duran Lockyer, saha içinde sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle hayata döndürülmüştü. Mücadelenin tatil edilmesinin ardından hastanede tedavisine devam edilen 29 yaşındaki oyuncunun, uyarılara tepki vermeye başladığı ve sağlık durumunun stabil hale geldiği resmi sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.

Tom Lockyer, takımının geçen sezon mayıs ayında Coventry City ile oynadığı Premier Lig'e yükselme play-off finali maçında da yere yığılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Maçtan sonra kalp ameliyatı geçiren savunma oyuncusu, sağlık durumunun düzeldiği gerekçesiyle haziran ayında yeşil sahalara geri dönmüştü.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred'in kırmızı kartı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!
Merkez Bankası 2023 Aralık Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Dünyaca ünlü ekonomistlerden enflasyon yorumu!
Aybaba o isimleri izlemeye gitti! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızları...
"Vurdumduymaz ve laubali"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman?
Crystal Palace - Brighton maçı ne zaman?
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? | Tweetler neden yüklenmiyor? Ne zaman düzelecek?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | 4A, 4B, 4C'liler ne kadar zam alacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 21 ARALIK 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aybaba o isimleri izlemeye gitti! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızları... Aybaba o isimleri izlemeye gitti! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızları... 09:41
Salernitana - Milan maçı ne zaman? Salernitana - Milan maçı ne zaman? 09:36
Yarıda kalan maçın oynanması kesinleşti! Yarıda kalan maçın oynanması kesinleşti! 09:29
Monza - Fiorentina maçı ne zaman? Monza - Fiorentina maçı ne zaman? 09:29
Çakar'dan Küçük'e şok sözler "Herşeyi berbat etti" Çakar'dan Küçük'e şok sözler "Herşeyi berbat etti" 09:24
Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? Sassuolo - Genoa maçı ne zaman? 09:18
Daha Eski
Empoli - Lazio maçı ne zaman? Empoli - Lazio maçı ne zaman? 09:10
Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? 08:55
Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu! Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu! 08:53
Spor yazarları Kayserispor - F.Bahçe maçını değerlendirdi! Spor yazarları Kayserispor - F.Bahçe maçını değerlendirdi! 08:39
"Vurdumduymaz ve laubali" "Vurdumduymaz ve laubali" 08:37
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 08:04