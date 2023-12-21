Bournemouth-Luton Town maçı yeniden oynanacak

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth ile Luton Town arasında yarıda kalan karşılaşma, yeniden oynanacak.

Premier Lig yönetiminin yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu oynanan ve 1-1 devam eden maçta 59. dakikada Luton Town kaptanı Tom Lockyer'ın fenalaşarak yere yığılması nedeniyle tatil edilen karşılaşmanın, daha ileride belirlenecek bir tarihte en baştan oynanacağı belirtildi.

Maç sırasında kalbi duran Lockyer, saha içinde sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle hayata döndürülmüştü. Mücadelenin tatil edilmesinin ardından hastanede tedavisine devam edilen 29 yaşındaki oyuncunun, uyarılara tepki vermeye başladığı ve sağlık durumunun stabil hale geldiği resmi sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu.

Tom Lockyer, takımının geçen sezon mayıs ayında Coventry City ile oynadığı Premier Lig'e yükselme play-off finali maçında da yere yığılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Maçtan sonra kalp ameliyatı geçiren savunma oyuncusu, sağlık durumunun düzeldiği gerekçesiyle haziran ayında yeşil sahalara geri dönmüştü.