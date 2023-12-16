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İngiltere'de korkutan olay! Bournemouth-Luton Town maçında Tom Lockyer fenalaştı...

Son dakika: Bournemouth-Luton Town karşılaşması devam ederken, Luton kaptanı Tom Lockyer aniden yere yığıldı. Mücadeleye ara verildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 19:43 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 19:49
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İngiltere'de korkutan olay! Bournemouth-Luton Town maçında Tom Lockyer fenalaştı...

İngiltere Premier Lig'deki Bournemouth-Luton Town maçında talihsiz bir an yaşandı.

Müsabaka 1-1 devam ederken Luton Town kaptanı Tom Lockyer bir anda yere yığıldı. Maç bir süredir durduruldu.

Sağlık ekiplerinin oyuncuya yaklaşık 10 dakikalık müdahalesi sonrasında, 29 yaşındaki oyuncu sedyeyle saha kenarına alındı.

Ayrıca iki takım oyuncularının da sahadan ayrıldığı görüldü. Mücadelenin tatil edilme ihtimali olan maçta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili de açıklama geldi.

Bournemouth kulüp doktoru, Tom Lockyer'in bilincinin açık olduğunu ifade etti.

İŞTE O ANLAR:

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