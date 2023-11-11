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Wolverhampton 2 - 1 Tottenham ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Wolverhampton evinde Tottenham'ı ağırladı. Ev sahibi ekip uzatmalarda bulduğu 2 golle galibiyete ulaştı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 17:40 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 17:57
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Wolverhampton 2 - 1 Tottenham ( MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Wolverhampton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Wolverhampton uzatmalarda bulduğu gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Tottenham 3. dakikada Johnson'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Müsabakanın normal süresi 1-0 sonuçlanırken uzatma dakikalarında mühtiş bir geri dönüşe imza atan Wolverhampton, 90+1. dakikada Sarabia'nın kaydettiği golle maçta 1-1'lik beraberliği yakaladı.

90+7. dakikada sahneye eski Galatasaraylı Mario Lemina çıktı ve takımının 2. golünü atarak maçın skorunu tayin etti.

Ev sahibi ekip bu skorla puanını 15 yaparak 12. sıraya yükseldi.

Deplasmanda 3 puan bırakan Tottenham ise 26 puanda kaldı.

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