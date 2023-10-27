Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Crystal Palace - Tottenham maçı 26 Ekim Cuma günü saat 22.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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