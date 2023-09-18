Nottingham Forest Burnley maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Nottingham Forest Burnley maçı saat kaçta?

Nottingham Forest Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Nottingham Forest ile Burnley karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Burnley maçı 18 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.