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Nottingham Forest Burnley maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Nottingham Forest Burnley maçı saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Nottingham Forest, evinde Burnley'i ağırlayacak. Bu müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:09 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 12:10
Nottingham Forest Burnley maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Nottingham Forest Burnley maçı saat kaçta?

Nottingham Forest Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Nottingham Forest ile Burnley karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Burnley maçı 18 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

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