Brentford - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Bournemouth maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de beIN MAX 2'de canlı yayınlanacak.