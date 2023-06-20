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Chelsea Christopher Nkunku transferini açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 16:19
Chelsea Christopher Nkunku transferini açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransız forvet Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün internet sitesine konuşan Nkunku, Chelsea'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim transferim için büyük bir çaba sarf edildi. Yeni teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla tanışmayı ve Chelsea taraftarlarına sahada neler yapabileceğimi göstermeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine başladığı Paris Saint-Germain ile üç lig şampiyonluğu yaşayan Nkunku, Leipzig ile de üst üste iki kez Almanya Kupası kazandı. Fransız futbolcu, 2021-22 sezonunda Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi.

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