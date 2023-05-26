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Manchester City Scott Carson’la nikah tazeledi

Son dakika spor haberleri... İngiliz devi Manchester City, 37 yaşındaki deneyimli kalecisi Scott Carson'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 14:21
Manchester City Scott Carson’la nikah tazeledi

Premier Lig şampiyonu Manchester City, yeni sezon hazırlıklarına iç transferle başladı. Maviler, İngiliz kalecisi Scott Carson'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu. Manchester City'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 37 yaşındaki eldivenin, 2024 yılının yaz ayına kadar takımda kalacağı ifade edildi.

2005 yılında İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool kadrosunda yer alan Scott Carson, bu yıl yeniden İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakasında bir diğer İngiliz ekibi Manchester City'nin kadrosunda bulunacak.

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