Fulham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FULHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fulham - Crystal Palace maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...
FULHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fulham
Leno; Tete, Diop, Adarabioyo, Robinson; Palhinha, Reed; Wilson, Cairney, Willian; Mitrovic
Crystal Palace
Johnstone; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Hughes, Doucoure, Eze; Olise, Edouard, Ayew