Fulham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Crystal Palace maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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FULHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham

Leno; Tete, Diop, Adarabioyo, Robinson; Palhinha, Reed; Wilson, Cairney, Willian; Mitrovic

Crystal Palace

Johnstone; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Hughes, Doucoure, Eze; Olise, Edouard, Ayew