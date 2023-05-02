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Ada'yı salladı!

35 gol atan Haaland, Premier Lig tarihinin bir sezonda en çok gol sevinci yaşayan ismi olmaya çok yaklaştı

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50
Ada'yı salladı!

Bu sezon ligi kasıp kavuran Erling Haaland, yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Fulham karşısında attığı golle Manchester City formasıyla ligde 34. golüne ulaşan Norveçli yıldız, "İngiltere Premier Lig'in bir sezonda en çok gol atan oyuncusu" unvanına ortak oldu. Haaland, Alan Shearer ve Andy Cole'un ardından bu sayıya ulaşmayı başaran ilk oyuncu olarak tarihe geçti.


RONALDO'YU GEÇTİ
Haaland, bitime dört hafta kala bir kez daha fileleri havalandırırsa bir sezonda en çok gol atan oyuncu olacak. 22 yaşındaki forvet, Salah (32) ve Ronaldo (31) gibi isimleri geride bıraktı. Bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 44 karşılaşmada 50 gol atıp 8 asistlik katkı sağlayan yıldız oyuncu, Avrupa futbolunun bu alana zirvesinde yer alıyor.

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