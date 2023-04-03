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İngiltere Premier Lig'de teknik direktör değişikliği rekoru kırıldı!

İngiltere Premier Lig takımları, bu sezon 13 teknik direktör değişikliğine giderek rekor kırdı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 18:05
İngiltere Premier Lig'de teknik direktör değişikliği rekoru kırıldı!

Avrupa'nın en prestijli futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, bu kez olumsuz bir rekorla gündeme geldi.

Alman futbol veri sitesi Transfermarkt'a göre, bu sezon içinde takımlar, 13 kez teknik direktör değişikliğine giderek bu alanda lig rekoruna imza attı.

Bu sezon içinde İngiltere Premier Lig'den ayrılan teknik direktörler ve kulüpleri şöyle:

1- Scott Parker (Bournemouth): 30 Ağustos 2022

2- Thomas Tuchel (Chelsea): 7 Eylül 2022

3- Graham Potter (Brighton & Hove Albion): 7 Eylül 2022

4- Bruno Lage (Wolverhampton Wanderers): 2 Ekim 2022

5- Steven Gerrard (Aston Villa): 20 Ekim 2022

6- Ralph Hasenhüttl (Southampton): 7 Kasım 2022

7- Frank Lampard (Everton): 23 Ocak 2023

8- Jesse Marsch (Leeds United): 6 Şubat 2023

9- Nathan Jones (Southampton): 12 Şubat 2023

10- Patrick Vieira (Crystal Palace): 17 Mart 2023

11- Antonio Conte (Tottenham Hotspur): 26 Mart 2023

12- Brendan Rodgers (Leicester City): 2 Nisan 2023

13- Graham Potter (Chelsea): 2 Nisan 2023

- Sezon sonu eklendiğinde en fazla değişiklik, 2017-18'de gerçekleşti

İngiltere Premier Lig'de, sezon sonu yapılan değişiklikler eklendiğinde, en fazla teknik direktörün görevine son verildiği dönem ise Manchester City'nin şampiyonluğa uzandığı 2017-18 sezonu (15) oldu. Sezon içinde 10 teknik direktör değişimi yaşanırken, son lig maçlarının ardından 5 çalıştırıcının daha görevine son verilmişti.

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