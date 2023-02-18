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Arsenal’den afetzedelere tam destek

Arsenal Futbol Takımı da depremzedeleri unutmadı. Arsenal Vakfı Başkanı Freddie Hudson tarafından 1500 adet profesyonel uyku tulumu, profesyonel kışlık giysi ve montlar, rüzgar çadırları ve normal çadırlar depremzedelere ulaştırılmak üzere teslim edildi. Yardım malzemeleri pazartesi günü Londra' dan Adana'ya gönderilecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Arsenal’den afetzedelere tam destek
Arsenal Futbol Takımı da depremzedeleri unutmadı. Arsenal Vakfı Başkanı Freddie Hudson tarafından 1500 adet profesyonel uyku tulumu, profesyonel kışlık giysi ve montlar, rüzgar çadırları ve normal çadırlar depremzedelere ulaştırılmak üzere teslim edildi. Yardım malzemeleri pazartesi günü Londra' dan Adana'ya gönderilecek.
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