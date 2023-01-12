Fulham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. haftada Fulham ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Chelsea maçı 12 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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FULHAM - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham

Leno; Tete, Ream, Adarabioyo, Robinson; Reed, Palhinha; De Cordova-Reid, Pereira, Willian; Vinicius

Chelsea

Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Silva, Cucurella; Kovacic, Zakaria, Jorginho; Ziyech, Havertz, Mount