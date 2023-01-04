Aston Villa - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada Aston Villa ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Wolverhampton maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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ASTON VILLA - WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa

Martinez; Young, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Chambers; Buendia, Watkins, Bailey

Wolverhampton

Sa; Semedo, Kilman, Collins, Bueno; Nunes, Neves, Moutinho; Traore, Jimenez, Podence