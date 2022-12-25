Chelsea'den Benoit Badiashile için 40 milyon euro!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, ara transfer dönemi için gaza bastı. Defans hattına takviye yapmayı planlayan Maviler, Monaco forması giyen 21 yaşındaki genç stoper Benoit Badiashile için yoğun mesai harcıyor.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Chelsea, genç yıldızı renklerine bağlamak için Monaco'ya 40 milyon euro önerdi. Oyuncunun yakın zamanda İngiliz devine imza atabileceği ifade edildi.

Kariyerine Monaco altyapısında başlayan Benoit Badiashile, 2018'de A takıma yükselmişti. Kongo asıllı Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro...