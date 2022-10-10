Nottingham Forest - Aston Villa: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.

Nottingham'ın golünü 15. dakikada Emmanuel Dennis kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 22. dakikada Ashley Young'dan geldi.

Bu sonuçla Aston Villa puanını 9'a çıkararak 16. sırada yer alırken, Nottingham Forest ise puanını 5'çıkardı ve Premier Lig'de haftayı 19. sırada kapattı.

Nottingham Forest gelecek hafta Wolverhampton'ı ağırlayacak. Aston Villa ise sahasında Chelsea ile karşılaşacak.