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Cristiano Ronaldo'ya şok! Men cezası yolda

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'ya dair şoke eden bir gelişme yaşandı. Alınan karara göre Cristiano Ronaldo'ya men cezası yolda. İşte sebebi...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 10:13
Cristiano Ronaldo'ya şok! Men cezası yolda

Manchester United futbolcusu Ronaldo'nun geçtiğimiz sezon yaptığı hareket için İngiltere Futbol Federasyonundan karar geldi.

Portekizli süper yıldız Nisan ayında oynanan Everton maçında Old Trafford'daki tünele giderken otizmli bir taraftarın elindeki telefona vurarak yere düşürmüştü.

Olay sonrasında sosyal medyada tepkiler yükselirken, Merseyside polisi de uyarı metni yayınlamıştı. Merseyside polisinden yapılan açıklamada; "9 Nisan Cumartesi günü Everton ile Manchester United maçıyla alakalı iddia bize ulaştı. 37 yaşındaki bir adam saldırı iddiasıyla sorguya çekildi. Konu koşullu uyarı olarak ele alındı ve an itibariyle konu kapandı." denilmişti.

FEDERASYON "SUÇLU" DEDİ

Diğer taraftan FA aldığı kararda, Ronaldo'nun suçlu olduğuna karar verdi. Federasyon Portekizli yıldıza uyarı verebileceği gibi, belli sayıda maçtan men kararı da verebilir.

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