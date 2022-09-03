Everton - Liverpool maçı CANLI izle! Everton - Liverpool maçı canlı anlatım | Premier Lig maçı izle

Everton ile Liverpool, Premier Lig'in altıncı haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakada sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Goodison Park'ta oynanan Merseyside Derbisi'nde hakem Anthony Taylor düdük çalıyor.
EVERTON - LIVERPOOL MAÇINDA İLK 11'LER
Everton: Pickford, Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko, Davies, Onana, Iwobi, Gray, Gordon, Maupay
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Tsimikas, Elliott, Fabinho, Carvalho, Salah, Nunez, Diaz
EVERTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Everton - Liverpool maçı 14:30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanıyor.