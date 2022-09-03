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Everton - Liverpool maçı CANLI izle! Everton - Liverpool maçı canlı anlatım | Premier Lig maçı izle

Premier Lig'de heyecan altıncı haftada Merseyside Derbisi ile devam ediyor. Everton ile Liverpool kritik maçta karşı karşıya geliyor. Goodison Park'ta oynanan mücadelede hakem Anthony Taylor düdük çalıyor. İki ekip de zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Everton - Liverpool maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 15:31
Everton - Liverpool maçı CANLI izle! Everton - Liverpool maçı canlı anlatım | Premier Lig maçı izle

Everton ile Liverpool, Premier Lig'in altıncı haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakada sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Goodison Park'ta oynanan Merseyside Derbisi'nde hakem Anthony Taylor düdük çalıyor.



EVERTON - LIVERPOOL MAÇINDA İLK 11'LER

Everton: Pickford, Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko, Davies, Onana, Iwobi, Gray, Gordon, Maupay

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Tsimikas, Elliott, Fabinho, Carvalho, Salah, Nunez, Diaz

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Everton - Liverpool maçı 14:30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanıyor.

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