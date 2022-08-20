Tottenham Wolverhampton: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Harry Kane gol attı Tottenham tarihine geçti!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, evinde Wolverhampton'ı ağırladı. Mücadeleyi Londra ekibi 64. dakikada Harry Kane'in attığı golle 3 puana ulaşan taraf oldu.
Tottenham böylelikle 3 haftada 7 puana ulaştı ve Premier Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Wolverhampton'ın ise 3 maçta 1 puanı bulunuyor.
HARRY KANE TARİHE GEÇTİ!
Maçta Tottenham'ın galibiyet golünü atan Harry Kane, 185 gole ulaşarak Premier Lig'de tek bir kulüp formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu.
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, evinde Wolverhampton'ı ağırladı. Mücadeleyi Londra ekibi 64. dakikada Harry Kane'in attığı golle 3 puana ulaşan taraf oldu.
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