Tottenham Wolverhampton: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Harry Kane gol attı Tottenham tarihine geçti!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, evinde Wolverhampton'ı ağırladı. Mücadeleyi Londra ekibi 64. dakikada Harry Kane'in attığı golle 3 puana ulaşan taraf oldu.



Tottenham böylelikle 3 haftada 7 puana ulaştı ve Premier Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Wolverhampton'ın ise 3 maçta 1 puanı bulunuyor.



HARRY KANE TARİHE GEÇTİ!

Maçta Tottenham'ın galibiyet golünü atan Harry Kane, 185 gole ulaşarak Premier Lig'de tek bir kulüp formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu.