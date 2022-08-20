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Tottenham Wolverhampton: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Harry Kane gol attı Tottenham tarihine geçti!

Premier Lig'in 3. haftasında Antonio Conte'nin takımı Tottenham, evinde Wolves'i ağırladı. Mücadele, Harry Kane'in attığı golle, 1-0'lık Tottenham galibiyetiyle sonuçlandı. Öte yandan Harry Kane, attığı bu golle Tottenham tarihine geçti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:24
Tottenham Wolverhampton: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Harry Kane gol attı Tottenham tarihine geçti!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, evinde Wolverhampton'ı ağırladı. Mücadeleyi Londra ekibi 64. dakikada Harry Kane'in attığı golle 3 puana ulaşan taraf oldu.

Tottenham böylelikle 3 haftada 7 puana ulaştı ve Premier Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Wolverhampton'ın ise 3 maçta 1 puanı bulunuyor.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ!
Maçta Tottenham'ın galibiyet golünü atan Harry Kane, 185 gole ulaşarak Premier Lig'de tek bir kulüp formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu.

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