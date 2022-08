İngiltere Premier Lig'de sezona kötü bir giriş yapan Manchester United yıldız bir ismi kadrosuna kattı. Manchester United, Real Madrid forması giyen Brezilyalı oyuncus Casemiro'yu transfer etti.

Manchester United transferi sosyal medya hesabından duyurdu;

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC