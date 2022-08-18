Manchester United Yann Sommer ya da Asmir Begovic'i istiyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United David De Gea'nın arkasına ikinci bir kaleci arayışında... İsviçre basınından Blick'in haberine göre Premier Lig'e kabus gibi bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar, kaleye takviye konusunda gündemine Yann Sommer'i aldı.

Öte yandan Mönchengladbach'ın 33 yaşındaki deneyimli kaleci ile sözleşme yenilemek istediği de gelen haberler arasında. Sommer'in alternatifini de belirleyen Manchester United, Telegraph'ın haberine göre Everton forması giyen Asmir Begovic'i de yedekte tutuyor.