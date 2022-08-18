Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United Yann Sommer ya da Asmir Begovic'i istiyor!

Manchester United Yann Sommer ya da Asmir Begovic'i istiyor!

Son dakika transfer haberleri... İngiliz ekibi Manchester United'ın De Gea'nın arkasına ikinci bir kaleci arayışında olduğu ve adaylar arasında Yann Sommer ile Asmir Begovic'in bulunduğu ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 16:39
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Manchester United Yann Sommer ya da Asmir Begovic'i istiyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United David De Gea'nın arkasına ikinci bir kaleci arayışında... İsviçre basınından Blick'in haberine göre Premier Lig'e kabus gibi bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar, kaleye takviye konusunda gündemine Yann Sommer'i aldı.

Öte yandan Mönchengladbach'ın 33 yaşındaki deneyimli kaleci ile sözleşme yenilemek istediği de gelen haberler arasında. Sommer'in alternatifini de belirleyen Manchester United, Telegraph'ın haberine göre Everton forması giyen Asmir Begovic'i de yedekte tutuyor.

DİĞER
Austria Wien Fenerbahçe hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu! Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
SON DAKİKA: Ece Erken mahkemede bayılmıştı... Katledilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisinden olay sözler: "Alaattin Çakıcı ile..."
Dev çalım! Jesus istedi G.Saray kapıyor
TFF Başkanı Büyükekşi'den Beşiktaş'a hakem yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nunes Wolverhampton’da! Tarihe geçen transfer
10 kişi Liverpool 1 puana razı
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2. tercih ne zaman? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu
DOLAR NE KADAR OLDU? 18 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım parası sorgulama | Evde bakım maaşı yatan iller listesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ManU'nun hedefi belli oldu! İki aday... ManU'nun hedefi belli oldu! İki aday... 16:39
Sörloth depremi! F.Bahçe'ye olay cevap Sörloth depremi! F.Bahçe'ye olay cevap 16:32
Austria Wien - F.Bahçe maçı saat kaçta? Austria Wien - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:57
Aslan o ismin peşinde! Fransızlar duyurdu Aslan o ismin peşinde! Fransızlar duyurdu 15:54
MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları... MHK'den Yasin Kol kararı! Gözlemci raporları... 15:36
Başakşehir - Antwerp maçı saat kaçta? Başakşehir - Antwerp maçı saat kaçta? 15:18
Daha Eski
Dev çalım! Jesus istedi G.Saray kapıyor Dev çalım! Jesus istedi G.Saray kapıyor 15:09
Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta? Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta? 15:09
TFF Başkanı Büyükekşi'den Beşiktaş'a hakem yanıtı! TFF Başkanı Büyükekşi'den Beşiktaş'a hakem yanıtı! 14:34
Beşiktaş Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti! Beşiktaş Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti! 14:21
Sevilla'ya B. Münih'ten transfer! İşte bonservisi Sevilla'ya B. Münih'ten transfer! İşte bonservisi 13:24
Kocaelispor’da 2 ayrılık resmen açıklandı! Kocaelispor’da 2 ayrılık resmen açıklandı! 13:20