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Chelsea Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı!

Son dakika haberleri... Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de transfer çalışmaları devam ediyor. İngiliz kulüp bu bağlamda Brighton'dan İspanyol futbolcu Marc Cucurella'yı transfer ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 15:39
Chelsea Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brighton'dan İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı transfer etti.

Chelsea Kulübü, 24 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transferin mali detayları açıklanmasa da İngiltere basınında Chelsea'nin Cucurella için bonuslarla 62 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Barcelona altyapısında yetişen Cucurella, Eibar ve Getafe'de oynadıktan sonra geçen yıl Brighton'a transfer oldu.

Geçen sezon Brighton formasıyla 38 maça çıkan Cucurella, birer gol ve asist kaydetti.

İŞTE CHELSEA'NİN AÇIKLAMASI

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