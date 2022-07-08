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Yusuf Yazıcı'ya Fulham ve Nottingham Forest talip oldu!

Son dakika transfer haberi: Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı'ya Premier Lig'den teklifler gelmeye devam ediyor. Premier Lig'e yükselen iki İngiliz takımı milli oyuncuya talip oldu. Haberin detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 10:06 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 10:16
Yusuf Yazıcı'ya Fulham ve Nottingham Forest talip oldu!

Fransa'dan ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı'ya flaş iki transfer teklifi geldi. Premier Lig'e yükselen Nottingham Forest ve Fulham Yusuf Yazıcı transferini bitirmek için yarış halinde. CSKA Moskova'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Yusuf Yazıcı, sezonun bitmesinin ardından Lille'e geri dönmüştü. Yeni sezonda Lille milli oyuncuyu kadroda düşünmezken Yusuf'un nereye gideceği merak konusu.

The Sun haberine göre; Nottingham Forest ile Fulham, 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışıyor.

Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova formasıyla 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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